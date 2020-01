Priatelia sú najkrajšie šperky, ktoré nosíme. V srdci.

Ľudia, ktorí sa preukážu ako skutoční priatelia "na život a na smrť, a teda sa nestiahnu ani v čase, keď prežívame hlboké krízy, sú drahokamy. Tento článok je venovaný dvom osobám, ktoré majú pre mňa hodnotu nevyčísliteľnú.

Naše priateľstvo sa začalo na druhom stupni základnej školy. Obe pre svoju odlišnosť odtisnuté na perifériu vzťahov v našej triede, našli sme k sebe postupne cestu tak ako dve zblúdilé duše na pomedzí pekla a raja. Mnohé nás spája(lo). Jednak nepochopenie zo strany spolužiakov a na to nadväzujúci pocit osamelosti vo veľkej rôznorodej skupine detí, z ktorých mnohé dokázali byť vo svojich vyjadreniach, povedané so značnou dávkou eufemizmu, voči odlišnosti prinajmenšom nediplomatické. Okrem toho sme obe vychádzali z rodín, ktoré svojim deťom vštepovali katolícku vieru a mravy hodné spirituálne zmýšľajúcich bytostí, a teda slušnosť, pokoru, úctu voči autoritám a čo najväčšiu svedomitosť a dôslednosť pri plnení úloh či povinností s nasadením maxima mentálnej kapacity, ktorá sa v nás len nachádzala.

Slabší si často pomáhajú, a tak aj my dve. Mojou slabinou bola vždy chémia, kým moja kamarátka v nej excelovala. Ach, koľko krát mi látku opakovane vysvetľovala, koľké hodiny so mnou trávila pri precvičovaní matematických príkladov. V živej pamäti mám situáciu, keď mi "nenápadne"našepkala správne znenie celej písomky z chémie! Bola by som ju vtedy najradšej nosila na rukách! Trávili sme spolu veľa času, rozprávali sa o našich radostiach a starostiach a vzájomne sa podporovali.

Potom sme išli na strednú školu, každá na inú. Trochu sme sa vzdialili, kontakt sa mierne oslabil, no nikdy sme sa jedna o druhú neprestali zaujímať. Skúška nášho priateľstva nastala na vysokej škole. A viete čo? Moja spriaznená duša v nej obstála na výbornú! Počas mojich zdravotných problémov a častých pobytov v nemocnici sa odo mňa neodvrátila, ba čo viac, písala mi, navštevovala ma ako... no ako moja najoddanejšia priateľka. Vlievala mi odvahu a prekonávala veľkú vzdialenosť, aby ma prišla potešiť. Nikdy jej ani v náznakoch nebudem vládať vrátiť to, čo mi ona vtedy s takou láskou a prirodzenosťou darovala. Takú dávku empatie, odovzdanosti, živého nepredstieraného záujmu a pripravenosti pomôcť si je ťažko predstaviť, To treba zažiť na vlastnej koži. Ani som jej nevládala plnohodnotne poďakovať! A ona? Vytrvala, stále a vracala, vlievala mi psychické aj fyzické sily, a to som bola ako bezodná nádoba, ktorá prijímala do seba veľa, no nie a nie sa naplniť a ešte tobôž niečo opätovať. Moja kamarátka mi bola ako druhá mama.

Na vysokej škole som zároveň naďabila na ďalší poklad. Aj ona ma prijímala takú, aká som, bola mi oporou a nečakala odo mňa splatenie dlhu v podobe jej vkladu do mňa. Na čas sa síce z mne neznámych príčin vzdialila, no o čo väčšia bola moja radosť, keď sa ozvala v období, kedy som zažívala krušné chvíle spojené s komplikovanou situáciou v rodine.

Blízke priateľky sú ako tie najhodnotnejšie šperky, ktorých hodnotu si mnohokrát neuvedomujeme, keď práve "investujú" do nás svoj vklad v podobe otvoreného srdca a mysle pre naše starosti či milých slov povzbudenia. Čo im však môžeme darovať z vďačnosti a z lásky my za ich angažovanosť, je to, že ich budeme s hrdosťou "nosiť", že si ich teda do konca života vštepíme do našich myslí a sŕdc a "vystavíme" ich na obdiv, ako to robíme s tými najkrajšími šperkami nehovoriac o tom, že sa im v rámci našich možností budeme snažiť byť na blízku, keď nás budú pre zmenu potrebovať ony.