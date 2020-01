Sú všade okolo nás. Vzduch, ktorý dýchame, obraz ktorý vnímame zrakom. Neustále prítomné, agresívne, falošné, mätúce a otravné ako bzučiaci komár. Predstierajú, že chcú naše dobro, no len nás klamú. Sú to reKLAMY.

Neustále nás prenasledujúc vnucujú sa nám do pozornosti, premietajú sa v našej mysli a vybavujú sa nám vo chvíľach, kedy si to mnohokrát neželáme. Reklama je (žiaľ) súčasťou našej každodennosti. Nepozrieme si bez nej film vo verejnoprávnej televízii, neotvoríme internetovú stránku, ba ani poriadne nevyjdeme z domu. Nonstop útočí na naše zmysly. Pokúša sa o nás často podprahovými podnetmi a my sa zamotávame do pavučiny lží. Lží o tom, že niečo nevyhnutne musíme mať, čo v skutočnosti vôbec nemusí tak byť. Klamov o tom, že určite musíme vyzerať, myslieť, správať sa, byť ako niekto iný. Krásna žena s bilboardu, spokojne sa tváriaca žena v reklame na prací prostriedok, skrátka ako nejaký produkt šikovných marketingových kreatívcov. Áno, treba oceniť ich "umenie" a šikovnosť, že to s nami "vedia", mnohokrát úspešne udrú po našej citlivej strunke, ba niektorí sú aj originálni či vtipní. Gro reklám je ako mor. Infikuje naše vnútro závisťou, nedostatkom sebavedomia a hlodajúcou nespokojnosťou. A naša psychická pohoda a rovnováha sa lúči s existenciou.

Vezmime si také reklamy na chudnutie. Všetky svorne hlásajú podtext, že akí len prešťastní a úspešní budeme, keď zmiznú kilá navyše. Stratia sa kilá, stratia sa problémy a život-gombička. Maľujú nám ideálne zajtrajšky a my sa v predstavách vidíme v roli onej krásnej dámy z plagátu. Naivne im to zhltneme aj s navijakom neuvedomiac si, že ide o manipuláciu a klamstvo, ktoré je na míle vzdialené idealistickej predstave, ktorú daná reklama v nás podnietila. Nevychádzame z údivu, že prezentované pravdy sa ukážu ako predstavy iluzívneho charakteru. Na Americkom námestí je umiestnená reklama, ktorá predstavuje prototyp manipulácie a agresivity. Reklamuje isté redukčné centrum, a to s pomocou dokonale upravenej atraktívnej ženy, ktorej tvár zdobí krásny hollywoodsky úsmev ako z reklamy na zubnú pastu, v rukách drží pohár s mimoriadne lákavo vyzerajúcim obsahom (áno, to je ten moment, ktorý naplno aktivuje naše slinné žľazy k činu, že je potrebné uvoľniť takú záplavu tekutej posily z úst, že by sa za taký výkon nemusel hanbiť ani statný bernardín). Jej tvár žiari takým šťastím a uspokojením, akoby prinajmenšom vyhrala v lotérii poriadne mastnú sumu peňazí. Spomínané redukčné centrum sa otvorene hlási k tomu, že vraj "Zistili tajomstvo šarmu Parížaniek" a že vďaka ich produktom stratíme 4 kg za týždeň (!!!). Nie, nežartujem. A čo je na tom všetkom najsmutnejšie a najzarážajúcejšie? Že tento pútač sa vyskytuje v blízkosti nemocnice, kde sa nachádza aj oddelenie špecializované na liečbu porúch príjmu potravy detí. Tak trocha škaredá náhoda žeby? Že to podprahovo vplýva na zraniteľné dívenky (a v menšine chlapcov), o tom snáď nepochybuje už nikto. Že to z triezvo uvažujúceho človeka robí s prepáčením naivného blbca, to je skutočnosť taká neodškriepiteľná ako nos medzi očami. Keď schudneme 4 kg za týždeň, jednak sú okamžite späť, ba čo viac, pribudne bonus v podobe ďalších navyše. Jojo efekt, vitaj! Metabolizmus sa bráni, telo sa búri a nevie si poradiť s tými umelými syntetikami v produktoch na chudnutie, ktoré sme užili v nádeji, že budeme mať na číslo na váhe menšiu zlosť. Áno, možno zmiznú vytúžené kilogramy, ale akonáhle sa vrátime k pôvodnému stravovaniu, prírastok je viac ako istý a v konečnom dôsledku skončíme ešte ťažší, ako sme boli pôvodne. Keď si to včas uvedomíme a nesiahneme po takomto druhu hnusobstva, máme výhodu. V horšom prípade sa ocitáme v kolotoči blázniacej sa váhy, ktorá sa mení ako aprílové počasie. Neskončiť u psychiatra s nervami v koncoch je skutočným umením a to nehovorím o plači peňaženky, ktorá oplakáva vyhodené úspory.

A ja hovorím stop. Treba zariadiť, aby ten zavádzajúci plagát zmizol a prestal przniť už aj tak dosť zúfalo vyzerajúce Americké námestie. Je to urážlivé, nevhodné a mätúce. Dúfam, že jedného dňa budem kráčať a pohybovať sa v týchto končinách Bratislavy bez toho, aby ma (a mnohých ďalších vnímavých ľudí) tento pútač urážal.