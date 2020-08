Dômyselné umenie, ako odstrašiť potenciálny proťajšok

Na ženy sa kladú vysoké nároky. Ženy samy na seba kladú ešte niekoľkonásobne vyššie nároky. Aký je výsledok? To sa dozviete v tomto článku.

Vidíš to v každom lifestyleovom magazíne. Kričí to na teba z televízie. Buď štíhla, buď krásna, maj dokonalú manikúru, obliekaj sa s citom! Športuj pravidelne a dbaj na zdravú stravu. Len si, preboha, netrúfni vážiť viac, ako to určuje antropoparameter BMI! Veď ostaneš ako prst, ani pes po tebe neštekne a muži sa so znechutením budú odvracať preč. Dievča, ty to nevidíš? Naozaj si natoľko ponorená vo svojom presvedčení? Veď to je patent, myslím tá ašpirácia na dokonalosť, ako byť najviac osamelá! A vieš prečo? Lebo dokonalosť v skutočnosti nikto nemá rád! Nikto sa s ňou nevie zmieriť a nevie ju zniesť dlhšie ako určitý krátky čas. Prečo? No lebo útočí na všetky jeho slabiny. Si štíhla? Povedome ťa budú hejtovať všetky ženy, ktoré sú čo i len trochu priestorovo výraznejšie. Máš výdrž v športe a dokážeš podávať dobré výkony? Vedz, že zrazu s tebou nikto nebude chcieť športovať a budeš sparing partnerkou sama pre seba. Máš zdravý životný štýl? Zdravotné problémy ťa neobídu ani tak!

Vravíš, že si stretla si muža, o ktorého máš záujem? Vidím, ako sa snažíš, zaujímaš sa o neho, snažíš sa mu pripomenúť. A on? Laxne odpovedá na tvoje pokusy, čím ťa zhadzuje pred tebou samou. Zastav sa. Pozbieraj tie čriepky sebavedomia, ktoré v sebe máš. Pozri, koľko toho zvládaš. V práci si na roztrhanie, v domácnosti makáš ako šialená. Na tvojej polici sa hrdí doktorský či magisterský titul skromne ukrytý kdesi v krabici. Ale je tam, aj tie vedomosti sú tam, v tvojej hlave. Viem, ty prejavuješ záujem, si duchaplná, vtipná a dávaš inteligentné otázky. A pritom máš o sebe v skutočnosti takú nízku mienku. Netvár sa, že teba sa to netýka. Dobre vieš, že môj popis na teba sedí ako riť na šerbli. Problém je v tom, že si príliš motivovaná. Príliš z teba cítiť, ako ti na veciach záleží. Ale vieš čo? Treba sa naučiť umeniu mať veci na háku. Áno, nie je to ľahké. Mať veci na háku predpokladá, že si pripravená hľadieť svojej bolesti, osamelosti, sklamaniu tvárou v tvár. Neutešovať sa a netváriť sa, že sa ťa niečo nedotklo, ak sa ťa to dotklo. Vhupnúť do toho a nebáť sa priznať si, že som zranená, som sklamaná, trpím. Kašli na to, že všade ťa vyzývajú, aby si bola šťastná za každú cenu. Z vlastných skúseností viem, aké je to ťažké.

Tu sa otvára ďalšia pomyslená kapitola, a síce už nie najmladšie "šťabajzny", no stále mladé kočky po tridsiatke. Kamarátky vydaté, dieťa na ceste alebo niekde v blízkom očakávaní. Facebook kričí svadobnými fotkami. A ty? Stále nič. Kde-tu sa ponúkne nejaká príležitosť na flirt. S akým výsledkom? No katastrofálnym predsa, akoby si tvoje sebavedomie hodilo mašľu. Potenciálny proťajšok sa naľaká tvojho nasadenia a záujmu. Stiahne sa do slimačej ulity. Ale vieš čo? Niečo ti prezradím. Nie je to preto, že by si nebola dosť dobrá. Je to preto, že jeho sebavedomie je také malé. Možno ti to je ľúto a inak sa ti ten človek javí ako príjemný, no buď k sebe úprimná. Nič s tým neurobíš. Ostáva ti iba jediné. Nájsť kľúč k trpezlivosti samej so sebou a "neznásilňovať" šťastenu, aby ti do cesty postavila niekoho, kto konečne reálne ocení tvoje kvality.