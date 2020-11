Keď sa láska podarí

My ženy sme už také... Opantané svojimi predstavami o ideálnom partnerovi. Škoda len, že je to také zriedkavé, keď vo vzťahu dostávame to, čo potrebujeme, a zároveň dávame svojmu proťajšku, čo si pýta jeho duša.

Nie, ľudská láska nikdy nemôže byť skutočne dokonalá, no môže sa veľmi podariť. Ako?

No väčšinou je to dané šťastnou súhrou okolností. Niečo ako výhra v lotérii s tým rozdielom, že vydarená láska je miliónkrát lepšia. Napĺňa blahom najmä hlboké štruktúry našej osobnosti. Najprv ale musíme dozrieť na úroveň, kedy budeme schopní darovať ju a prijímať. Obaja partneri musia byť pripravení nie dávať, ale darovať to najlepšie zo seba tomu druhému. Schválne nepíšem dávať, lebo keď niekto niečo dá, čaká nejakú odozvu. Láska by však v ideálnom prípade nemala fungovať na báze "má dať, dal, nedal". Mala by byť nezištne darovaná, úprimná, prýštiaca priamo zo srdca i mysle.

Muži, dajte najavo, že o svoju vyvolenú skutočne stojíte. Veľmi na to čaká. Dajte jej pocítiť, že vám nejde len o ukojenie animálnych pudov. Tie sú síce normálne a zdravé, no založiť na nich vzťah nie je veľmi perspektívne východisko pre jeho budúcnosť. Vyžarujte stabilitu a rozhodnosť, no nebuďte príliš naliehaví a rešpektujte partnerkino tempo zbližovania sa. Ak máte zmysel pre romantiku, je to super! Máločo poteší ženské srdce viac ako vášnivé vyznanie lásky formulované vlastnými slovami, z ktorého žena cíti, že to myslíte úprimne. Správnu romantickú náladu dokáže evokovať aj pieseň. Ak k svojmu vyznaniu lásky pripojíte napríklad link na dojímavý love song, len ťažko sa nájde žena, ktorej srdce by ostalo neoblomné.

Viem o mužovi, ktorý z uchádzania sa o vysnívanú partnerku urobil skutočný veľkolepý rituál dvorenia. Znie to až neuveriteľne, no dotyčná šťastlivkyňa každý deň od neho dostávala texty plné lásky. Akoby ani nebol skutočný, veď bol priam zosobnením ideálneho partnera - vždy pozorný, empatický a dávajúci pocítiť, že ona je pre neho prioritou a že je vďačný, že prišla do jeho života. Dvoril jej s takým zanietením a odhodlaním, až ju "presvedčil" a ona sa pristihla, že sa do neho postupne zamilovala. A to sa nikdy nestretli inak ako sprostredkovanou formou chatu či videohovoru. Možno som náročná, no takto nejako si ja predstavujem začiatok vzťahu. Tam sa ukáže charakter potenciálneho partnera. Keď niekto dáva o sebe vedieť s frekvenciou korešpondujúcou s častosťou súvislej snehovej pokrývky v Bratislave, je to málo. Puto treba budovať neustále, obnovovať ho a starať sa oň. Inak vzťah vôbec nemusí vyjsť, prípadne vyústi do stratena.

Ženy, držte si zo začiatku určitý odstup, čím vytvoríte atmosféru miernej neistoty, nech muž nemá pocit, že sa uchádza o ľahkú korisť. To by ho zrejme veľmi rýchlo omrzelo. Nech je vaša sebaakceptácia akákoľvek problematická, buďte si vedomé svojich kvalít. Vaša myseľ nech sa plaví na vlne sympaticky primeraného optimizmu a stability. Niektorí muži hľadajú oporu a asi ťažko sa zdôveria niekomu, kto sa utápa v depresii. Prejavte záujem o to, čím muž aktuálne žije a príliš nešetrite úprimnou pochvalou. Snažte sa mu povedať niečo konkrétne, čo vystihuje jeho silné stránky a nie iba znôšku bezobsažných všeobecností. Máločo je také príjemné a všestranne benefitujúce ako dobre formulovaná pochvala, a to nielen pre človeka, ktorý ju prijíma, ale aj pre toho, kto ju dáva. Pozitívna energia predstavuje dôležité tmelivo vzťahu, lebo ho povznáša z prachu všednosti a nudy.

Ak sa teda má láska podariť, kľúčové je, aby sa obaja partneri naladili v prvom rade jeden na druhého a obaja potom na optimistické zmýšľanie. Len tak môže ich vzťah napredovať v ústrety spokojnému a harmonickému spolužitiu.