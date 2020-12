Prečo milovať psy?

Človeka a psa spája odveké puto, ktoré sa rozvíja od pradávnych čias. Vinie sa dejinami ako Ariadnina niť spletitým bludiskom. Tak ako vyviedla svojho vyvoleného z Mimotaurovho labyrintu, tak nás vlk vytiahol z bažiny osamelosti.

Premýšľam nad tým, aké sily podnietili vlka k tomu, aby prekročil svoju zónu komfortu a postupne sa pridružil k človeku, a čo sa stalo, že sa z pôvodne nevšímavého ľahostajného spolunažívania vyvinulo priateľstvo na života a na smrť. V jednej encyklopédii psov som sa dozvedela, že vlka hnali úmysly čisto pragmatické, aby sa pripojil k príslušníkom ľudského rodu. Hlavnú motiváciu mohla predstavovať istota viac-menej stáleho prísunu nedojedených zvyškov potravy. Vlkovi skrátka inštinkt našepkával, že ak pôjde človeku za pätami, dlhé a mučivé dni a noci o hlade sú menej pravdepodobné. Hodovaním na zvyškoch ušetril nemálo energie potrebnej na prežitie v drsných podmienkach. Človek začal tolerovať jeho prítomnosť a vlk sa postupne odvažoval priblížiť čoraz bližšie a bližšie k ľudským obydliam. Bola to, samozrejme, otázka dlhého vývinu, kým človek vlka domestifikoval úplne. Ako áno, ako nie, nevšímavosť postupne vystriedal živý záujem na oboch stranách.

Ťažko povedať, aké procesy alebo javy pomohli stvoriť to pevné puto pes-človek. Asi žiadne zviera nemá k človeku taký blízky vzťah ako pes. Nie je ľahké vyjadriť to slovami, no mám pocit, akoby pes bol náš spriaznený živočíšny druh. Ako inak vysvetlíte, že niektorí ľudia svojich štvornohých zverencov milujú láskou priam rodičovskou? Nevidím to rada, no mnohí majú tendenciu psov poľudšťovať. Áno, sú to úžasné a fascinujúce zvieratá a skutočne ma nadchýňajú, no nikdy by som ich nevozila v kočíku, ani im nekupovala oblečenie pripomínajúce detské šatôčky.

Prečo milujem psov ja? Majú minimálne jednu magickú vlastnosť, a to, že dokážu pohltiť negatívne energie a transformovať ich na pozitívne alebo minimálne neutrálne vibrácie. Skúsili ste sa v stave úzkosti alebo hnevu dotknúť psej hlávky? Garantujem vám, že keď to oprobujete, pocítite úľavu, ako keď pri silnej migréne siahnete po tabletke proti bolesti hlavy a želaný účinok sa po krátkom čase dostaví. Psy sú také milé štvornohé chlpaté antidepresíva s chvostíkom a štyrmi labkami. Dokážu neutralizovať nevraživé emócie už len tým, že sú v jednej miestnosti s ľuďmi, ktorí majú medzi sebou nejaké pnutie. V tomto mi pripomínajú supervýkonné vysavače. Viem, prirovnanie to nie je práve najprozaickejšie, no myslím, že celkom výstižné. Tak ako vysavač zbaví byt nánosov špiny a prachu, tak psy odstraňujú emócie hostility, ktoré znepríjemňujú celkovú atmosféru.Takisto fungujú ako dokonalé urýchľovače topenia ľadov medzi ľuďmi, ktorí sa náhodne stretli. Keď sa stretnú dvaja psíčkari, tak aj keby sa neboli nikdy predtým videli, isto okolo seba neprejdú úplne bez povšimnutia už len preto, že sa psy pozdravia medzi sebou. Majú zázračnú schopnosť ľudí zbližovať. Ešte som zatiaľ nepočula zanietene diskutovať či družne sa prechádzať chovateľov mačiek alebo iných domácich zvierat. Psíčkari takto fungujú bežne. Psy sú teda nielen schopné vytvárať vzťahy s ľuďmi, ale aj podnietiť vznik puta medzi dvoma ľudskými jedincami. Takisto ma napĺňa úžasom, ako bezhranične dokážu milovať svojho majiteľa. Niektoré sú majstrami v prejavoch lásky. Ich pohľad upretý na pána je plný obdivu, nehy a bezvýhradnej oddanosti. Spôsob, akým fixujú ľudských členov svojej svorky pri bežných každodenných činnostiach, nemá obdobu. Je fascinujúce pozorovať, aké vedia byť niektoré psy obetavé a snaživé v plnení želaní ich majiteľov. To nadšenie, s ktorým poslúchnu povel, je takmer rukolapným dôkazom o ich oddanosti. Iné zas pre zmenu vynikajú vo vymýšľaní huncútstiev, ktoré vyvolávajú salvy srdečného smiechu. Skrátka a dobre, každý pes je individualita, každý má svoje charakterové črty, ktoré utvárajú jeho "osobnosť".

Každý milovník najlepších štvornohých priateľov človeka má svoje dôvody, prečo mu učarovali práve psy. Mne "sa stala osudnou" ich povaha bez náznaku zloby, závisti, postranných úmyslov či hrozby zrady, ktorej nechýba ani zmysel pre humor, vernosť, bezhraničná láska a empatia. Psy pre mňa predstavujú každodenný zdroj radosti a nadšenia, a preto som za ich existenciu nesmierne vďačná.