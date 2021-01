Vzťahy v čase korony

Pandémia ochorenia COVID-19 paralyzuje ľudstvo a je to už takmer rok, čo vypukla s podobným efektom, ako keď sa šíri vlna deštrukčnej energie po výbuchu atómovej bomby. Ako koronavírus zasiahol vzťahy?

Pred rokom iba málokto počul o meste Wu-Chan a takmer z jedného dňa na druhý sa stalo neslávne známym epicentrom, odkiaľ sa mikroskopickí nepriatelia, mocní natoľko, že zabijú stovky až tisíce ľudí denne bez rozdielu pohlavia či spoločenského statusu, rozbehli do celého sveta a v marci 2020 neobišli ani maličké Slovensko v srdci Európy.

Nažívali sme si tu viac-menej bezproblémovo, len kde-tu nejký "ľahký" politický škandálik, rozkrádanie verejných financií, "drobná korupcijka" či iné besnenie kriminálnych živlov. Možno ani vtedy, keď sa objavili prvé prípady COVID-19 u nás na Slovensku, tak sme si neuvedomovali (alebo uvedomiť nechceli), aká apokalypsa sa na nás chystá. Aj v Pompejach si žili "bezstarostne", kým Vezuv nezačal chrliť smrteľný koktail lávy a otrávených plynov sopečného pôvodu. My sme tiež dlho "spali na vavrínoch", kým sme sa zmotivovali k nejakej akcii na zastavenie "erupcie" COVID-19. Zrazu to "rošambo" prepuklo v plnej sile! Asi neostala žiadna oblasť verejného či osobného života spoločnosti, ktorá by nebola zasiahnutá. V prvej vlne sme dúfali, že vyčíňanie epidémie ustalo, no ukázalo sa, že sme si svoj kalich horkosti nevypili až do dna. Podcenili sme mocného nepriateľa a teraz sa potýkame s druhou vlnou jeho útoku, ktorá nás ešte intenzívnejšie ako prvá zasiahla na našom najcitlivejšom mieste - v oblasti vzťahov.

Mnohí prišli o svojich príbuzných či priateľov. Ich smútok sa dá len ťažko k niečomu prirovnať. Strata blízkeho je jednou z najdesivejších skutočností, ak nie tou najdesivejšou, ktorej človek musí v živote čeliť. Iní zas museli radikálne obmedziť až úplne stopnúť stretávanie sa s ľudmi, ktorých považujú za dôležitú súčasť svojho života a za bezcovidových okolností by urobili všetko pre to, aby s nimi mohli prísť do osobného kontaktu. Nejde pritom len o rodičov a deti, ktoré žijú v inom štáte, ale aj napríklad o ženy a mužov z rôznych okresov v rámci jednej krajiny.

Romantický motív Shakespearovej drámy Rómeo a Júlia sa opakuje v "updateovanej" podobe. Znepriatelené rody v COVID pandémii reprezentujú rozdielne okresy a rodinných príslušníkov Kapuletovcov a Montekovcov vynucujúcich si poslušnosť príslušníci Policajného zboru hliadkujúci na staniciach či dopravných uzloch. Čo na tom, že cez slovenské hranice veselo prichádzajú potenciálne infikovaní obyvatelia susedných štátov vrátane ľudí s pozitívnou cestovateľskou anamnézou z Veľkej Británie, odkiaľ sa na nás škodoradsotne škerí nová agresívnejšia mutácia COVID-19, ktorá k nám už aj vyslala "poslov" svojho "odkazu". Karanténne centrá, ktoré v prvej vlne ako-tak odchytávali navrátilcov zo zahraničia, dnes neplnia svoju funkciu. COVID-19 však svoj deštrukčný cieľ dosahuje priam dokonale. Stáva sa akousi novodobou obdobou stredovekého pásu cudnosti, keď kľúčový predpoklad pre zblíženie predstavuje negatívny test na prítomnosť tohto ochorenia v organizme. Akúkoľvek intímnu chvíľu v kruhu rodiny či s partnertom stále určuje obava z tichého zabijaka, ktorý na vykonanie svojho diela skazy nepotrebuje žiadnu armádu, ani nemusí vyvíjať žiadne represálie. Stačí mu využiť najväčšiu "slabinu" druhej strany a tou je potreba združovať sa, ktorá je v niektorých prípadoch sprevádzaná nedostatkom zodpovednosti a predvídavosti.

COVID-19 nás zasiahol nepripravených a stále sa akoby drží o krok vpred. Pokúša sa zraziť nás na kolená svojimi výčinmi plnými krutosti a plíživej ničivej nevyspytateľnosti. Rovnako ako antivírusový program či etickí hackeri nakoniec detekujú rizikový malvér a zachránia dôležité údaje, tak aj my môžeme úskočného nepriateľa skrotiť a postupne snáď dokonca zbezmocniť. Verím, že veda umožní to, že koronavírus sa pridá na pomyselnú listinu k ochoreniam ako pravé kiahne, záškrt či osýpky, ktorých výskyt je už len sporadický, a že opäť budeme môcť žiť naplno a robiť to, čo je pre nás prirodzené - rozvíjať vzťahy v osobnej interakcii s daným človekom.