Humor a smiech

Smiech je pre nás ľudí prirodzená reakcia. Napriek tomu mu zväčša venujeme zúfalo málo času. Niekedy naň nemáme ani pomyslenie, no napriek tomu by v našom živote určite nemal chýbať. Prečo?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo slovo humor vlastne znamená? Pre mňa je to také milé, trochu abstraktné slovíčko. Poskakuje ako roztopašné šteniatko, skláňa sa do hravého úklonu, chce sa s nami naháňať a stvára jedno huncútstvo za druhým. Keď na nás zapôsobí, môžeme sa smiať tak intenzívne, že nám až tečú slzy. Mne osobne máločo prináša väčšiu katarziu ako ten spomínaný úprimný smiech cez slzy.

Pod slovom humor si každý predstavuje niečo iné, no napriek tomu je také univerzálne, že všetci vedia, o čo sa jedná. Robí život bohatší na podnety, ktoré nás pozdvihujú z ubíjajúcej každodennosti. Plaší úzkosť a depresívnu náladu. Ten náhly prílev blažených pocitov v oblasti srdca nám zalieva vnútro ako lahodný včelí med. Vytvára medzi nami spojenie, ktoré má potenciál prerásť v priateľstvo či vzťah.

Je to taká zvláštna irónia, že sa s ním spája toľko pozitívnych aspektov, aj keď posledné tri písmená slova humor v nás evokujú zdesenie. Ale aj humor vie byť krutý, studený a morbídny rovnako ako pandémia ochorenia, ktoré v stredoveku zhasínalo jednu sviecu života za druhou, nehľadiac pri tom na to, či už bol jej čas zhasnúť, alebo ešte mohla mať väčšiu časť života pred sebou. Mor nerobil rozdiely a takisto ich nerobí ani humor. Nezaujíma ho farba pleti, vek, pohlavie alebo antropometrické ukazovatele typu výška či váha.

Reakciou na humor vo väčšine prípadov býva smiech alebo aspoň nepatrný úsmev. Táto mimická súhra svalstva tváre je vlastná nielen nám ľuďom, ale aj zvieratám. Humor nám pomôže preniesť sa náročnými životnými situáciami a vďačíme mu za to, že môžeme získať kognitívny a emocionálny odstup od toho, čo nás ťaží, alebo čo inak narúša náš pokoj v duši. Skúste sa usmiať hoci aj nasilu a uvidíte, že tie chmáry, ktoré sa vám ešte pred chvíľou zdali také hrozivé, zrazu ustúpia aspoň o malý kúsok. Telo nie je natoľko "prešpekuľované", že dokáže rozlíšiť medzi úsmevom prirodzeným a sileným. Endorfíny, ktoré sa vyplavia, prinesú minimálne náznak úľavy. Smiech a humor sú skvelé odľahčovacie prostriedky aj pri konflikte. Áno, nie je jednoduché ich v tejto situácii "povolať na pomoc", no kedykoľvek sa vám to podarí, uvidíte, že neskutočne odľahčuje atmosféru a tlmí hnevlivé reakcie. Ak sa nám hnev, ktorý v nás hlodá, podarí utíšiť vďaka humoru miesto kriku a obviňovania druhej strany konfliktu, máme nakročené k uzmiereniu bez nutnosti ospravedlňovať sa za slová neuvážlivo vyrieknuté v afekte. Humor tiež lieči dušu aj telo a robí z nás optimistickejšie zmýšľajúce bytosti. Ako taký sa stáva potenciálnym elixírom dlhovekosti. A aj o to predsa väčšine z nás ide. Tešiť sa uspokojivej zdravotnej "konštelácii" čo najdlhšie.

Aj napriek tomu, že humor a smiech sú liečivé, istotne sa nejedná o nejaké všelieky. Sú to "len" vakcíny proti depresii, beznádeji, úzkosti a zúfaniu. Akési anestetiká, ktoré keď podávame v správnych dávkach, dokážu priniesť aspoň chvíľkový pocit úľavy. Dovolia nám vydýchnuť si a obnoviť psychické sily, aby sme sa dokázali vypäť k väčším výkonom. Je jasné, že v niektorých situáciách s nimi treba narábať veľmi obozretne a niekedy je ich uplatnenie náročné, ak nie nemožné, no kedykoľvek sa to len trochu dá, vezmime si ich ako spoločníkov do každodennej rutiny a sami sa budeme čudovať, o koľko sa budeme cítiť slobodnejšie a koľko nových priateľov získame.

Tak sa pokúsme smiať a usmievať čo najviac sa dá a ak nám to aj práve nejde prirodzene, aj nasilu je lepšie ako vôbec!